На вокзале Орла открылась выставка об истории железнодорожного узла
Экспозиция занимает 400 квадратных метров.
Фото: архив "Вести-Орел"
На железнодорожном вокзале Орла открылась музейная экспозиция об истории транспортного узла и подвигах местных железнодорожников во время Русско-Японской войны, революций, Великой Отечественной войны.
Как сообщаетсайт МЖД, посетители увидят инсталляцию "Вагон II класса", фрагменты рельсов, использовавшихся более века назад, познакомятся с представителями железнодорожных профессий. Для удобства гостей смонтирована информационно-справочная система с заданиями по истории Орловской области.