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10:00, 24 декабря 2023 года

В Орелстате рассказали о росте средней и реальной зарплат в регионе

Больше всех по-прежнему зарабатывают финансисты и страховщики.

Фото: архив "Вести-Орел"

В октябре уходящего года среднемесячная номинальная зарплата работникам орловских организаций составила 47064 рубля. Это следует из данных Орелстата. По сравнению с сентябрем цифра выросла на 0,7%, а с октябрем предыдущего года – на 16,6%.

Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за год выросла на 9,6%.

Больше всех по-прежнему зарабатывают финансисты и страховщики – в среднем 68077 рублей. Работники сельского, лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства получили 57213 рублей. Третьими в рейтинге идут госуправленцы – 55869 рубля.


Артем Ежаков
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