Прорыв трубы в квартире на две недели оставил жильцов дома в Орле без отопления
Чтобы устранить аварию, пришлось вскрывать дверь.
Жители первого подъезда дома №16 в Карачевском переулке Орла были вынуждены жить, кутаясь в теплые вещи.
Причина – прорыв трубы в одной из квартир, но в ней никто не живет. Собственник появляется редко, соседи с ним не знакомы, попасть в квартиру было невозможно. Единственный выход – перекрыть горячую воду.
Жильцы обратилась в ЖЭУ, но там информацию о собственнике не нашли. Тогда обратились в УВД, и мастер вскрыл квартиру. Тепло в квартиры вернулось.
В подобных ситуациях первым делом следует позвонить в управляющую компанию или в городскую аварийную службу. По возможности нужно перекрыть воду и отключить электричество.