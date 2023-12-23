Главная » Новости



9:00, 23 декабря 2023 года В Орле спасатели учились тушить пожар на объекте энергетики По замыслу, произошла разгерметизация резервуара, разлив топлива и его возгорание.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

В областном центре состоялось пожарно-тактическое учение. Экстренные службы Орла отрабатывали действия по тушению условного пожара на объекте энергетики.



- Объекты энергетики должны быть готовы ко всем возможным ситуациям, и проведение таких учений крайне важно для обеспечения безопасности работы предприятия. Любая нештатная ситуация негативным образом может сказаться на жизнеобеспечении горожан, - рассказали в ГУ МЧС по Орловской области.





В учении задействовали пожарно-спасательные подразделения, пожарный поезд, бригады скорой медицинской помощи, сотрудников полиции и экипажи ГИБДД. После пенной атаки условный пожар был локализован, а затем ликвидирован.



Как сообщили в региональном МЧС, учение прошло успешно. Были отработаны не только действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, но и организовано взаимодействие между различными экстренными службами и ведомствами.





Сергей Мерцалов



