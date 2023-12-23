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9:00, 23 декабря 2023 года

В Орле спасатели учились тушить пожар на объекте энергетики

По замыслу, произошла разгерметизация резервуара, разлив топлива и его возгорание.

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

В областном центре состоялось пожарно-тактическое учение. Экстренные службы Орла отрабатывали действия по тушению условного пожара на объекте энергетики.

- Объекты энергетики должны быть готовы ко всем возможным ситуациям, и проведение таких учений крайне важно для обеспечения безопасности работы предприятия. Любая нештатная ситуация негативным образом может сказаться на жизнеобеспечении горожан, - рассказали в ГУ МЧС по Орловской области.


В учении задействовали пожарно-спасательные подразделения, пожарный поезд, бригады скорой медицинской помощи, сотрудников полиции и экипажи ГИБДД. После пенной атаки условный пожар был локализован, а затем ликвидирован.

Как сообщили в региональном МЧС, учение прошло успешно. Были отработаны не только действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, но и организовано взаимодействие между различными экстренными службами и ведомствами.


Сергей Мерцалов
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