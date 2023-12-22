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19:30, 22 декабря 2023 года В Орле назвали спортсменов года В комплексе "Победа" прошел традиционный "Спортивный бал".







21 декабря в Орле подвели итоги спортивного года. Свои награды получили чемпионы в 16-ти номинациях. В их числе лучшие спортсмены в олимпийских и неолимпийских видах спорта, лучшие тренеры и спортсмены в олимпийских видах спорта.

Спортсменом года в олимпийском виде спорта среди юниоров стал чемпион мира по боксу Платон Козлов, среди юниорок победу праздновала серебряный призер чемпионата России по легкой атлетике Ольга Каменева. В олимпийском виде спорта среди мужчин спортсменом года назван чемпион России по легкой атлетике Тимофей Голоктионов, среди женщин лучшей стала чемпионка России по дзюдо Антонина Шмелева. Спортсмен года в неолимпийском виде спорта среди юниоров – победитель первенства по ушу Максим Дутиков, среди юниорок – чемпионка России по обратной игре в шашки Ирина Коноплева. В неолимпийском виде спорта среди мужчин спортсменом года признан чемпион России и открытого чемпионата стран ШОС по кикбоксингу Владислав Туйнов. Среди женщин лучшей признали чемпионку России по кикбоксингу Анастасию Фасхутдинову. Спортсмен года в адаптивных видах спорта среди мужчин – чемпион России по настольному теннису Юрий Ноздрунов, среди юниоров – победитель первенства России по настольному теннису Артемий Богуславский; Лучшей спортивной командой 2023-го года признан ФК "Орел".



Свою награду получила корреспондент "Вести-Орел" Анастасия Дорохова. Она отмечена за лучший материал о спорте 2023-го года. Высокую оценку получил авторский проект "Спорт.Alive", посвященный орловскому спорту во время Великой Отечественной войны.







Анастасия Дорохова



