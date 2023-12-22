пятница 22.12.2023 21:43:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

19:30, 22 декабря 2023 года

В Орле назвали спортсменов года

В комплексе "Победа" прошел традиционный "Спортивный бал".



21 декабря в Орле подвели итоги спортивного года. Свои награды получили чемпионы в 16-ти номинациях. В их числе лучшие спортсмены в олимпийских и неолимпийских видах спорта, лучшие тренеры и спортсмены в олимпийских видах спорта.
  • Спортсменом года в олимпийском виде спорта среди юниоров стал чемпион мира по боксу Платон Козлов, среди юниорок победу праздновала серебряный призер чемпионата России по легкой атлетике Ольга Каменева.
  • В олимпийском виде спорта среди мужчин спортсменом года назван чемпион России по легкой атлетике Тимофей Голоктионов, среди женщин лучшей стала чемпионка России по дзюдо Антонина Шмелева.
  • Спортсмен года в неолимпийском виде спорта среди юниоров – победитель первенства по ушу Максим Дутиков, среди юниорок – чемпионка России по обратной игре в шашки Ирина Коноплева.
  • В неолимпийском виде спорта среди мужчин спортсменом года признан чемпион России и открытого чемпионата стран ШОС по кикбоксингу Владислав Туйнов. Среди женщин лучшей признали чемпионку России по кикбоксингу Анастасию Фасхутдинову.
  • Спортсмен года в адаптивных видах спорта среди мужчин – чемпион России по настольному теннису Юрий Ноздрунов, среди юниоров – победитель первенства России по настольному теннису Артемий Богуславский;
Лучшей спортивной командой 2023-го года признан ФК "Орел".

Свою награду получила корреспондент "Вести-Орел" Анастасия Дорохова. Она отмечена за лучший материал о спорте 2023-го года. Высокую оценку получил авторский проект "Спорт.Alive", посвященный орловскому спорту во время Великой Отечественной войны.



Анастасия Дорохова
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.