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17:59, 22 декабря 2023 года

В травмпункте больницы Семашко в Орле ежедневно принимают полсотни пациентов

Рост ушибов, вывихов и растяжений связан с температурными качелями.



Оттепель, сменившаяся морозом, увеличила количество пациентов в травмпункте больницы Семашко. В день сюда обращаются более 50 человек. Кроме гололеда причиной травм декабря – января являются зимние виды спорта. Здесь чаще травмируются коленные суставы.

Обращаются люди среднего и пожилого возрастов. Медики стали чаще диагностировать переломы лодыжек, голени, проксимального отдела плечевой кости.

Большинство травм можно лечить амбулаторно, но некоторым приходится ложиться на операцию.

Немного легче сейчас детским травматологам. Снег растаял, и дети не катаются на тюбингах, от которых частые последствия – переломы, в том числе позвоночника – и черепно-мозговые травмы.


Елена Литинская
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