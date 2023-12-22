"Орловский бриллиант" даст бой американцу Эрику Мууну
Поединок состоится в Международном центре бокса 22 декабря.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловский спортсмен Владислав Туйнов сегодня вновь выйдет на ринг. В турнире боксерского промоушена PRAVDA наш земляк в титульном противостоянии сразится с американцем Эриком Мууном. Оба боксера выступают в среднем весе. Их встреча станет главным событием спортивного вечера в Москве.
Поединок состоится в Международном центре бокса в Лужниках. Матч начнется в 19:55, сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий.