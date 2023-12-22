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14:30, 22 декабря 2023 года В Орловской области семьям детей-инвалидов компенсируют расходы на газификацию Законопроект принят на сессии регионального заксобрания.



Фото: архив "Вести-Орел"

22 декабря на сессии Орловского областного совета народных депутатов приняли законопроект, предоставляющий право на компенсацию расходов при газификации домовладений опекунам, попечителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

"Законопроект разработан с учетом перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам Международного форума «Российская энергетическая неделя». Глава государства поставил задачу подготовить документ, согласно которому лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, должны получить субсидии на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям", — сказал председатель облсовета Леонид Музалевский. Размер субсидий не должен быть меньше 100 тысяч рублей на одно домовладение.





Артем Ежаков



