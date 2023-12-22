В Орловской области семьям детей-инвалидов компенсируют расходы на газификацию
Законопроект принят на сессии регионального заксобрания.
Фото: архив "Вести-Орел"
22 декабря на сессии Орловского областного совета народных депутатов приняли законопроект, предоставляющий право на компенсацию расходов при газификации домовладений опекунам, попечителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.
"Законопроект разработан с учетом перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам Международного форума «Российская энергетическая неделя». Глава государства поставил задачу подготовить документ, согласно которому лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, должны получить субсидии на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям", — сказал председатель облсовета Леонид Музалевский.
Размер субсидий не должен быть меньше 100 тысяч рублей на одно домовладение.