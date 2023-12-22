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18:30, 22 декабря 2023 года В Орловскую область придет небольшое похолодание Гидрометцентр представил прогноз погоды на предстоящие выходные.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловскую область после недели оттепели придет небольшое похолодание. Прогноз погоды на предстоящие выходные представили в гидрометцентре.



В субботу, 23 декабря, в регионе ожидаются умеренные и небольшие осадки – преимущественно в виде мокрого снега и снега. Ночью местами туман, налипание мокрого снега, гололедица. Температура воздуха ночью и днем от трех градусов мороза до двух градусов тепла.



24 декабря прогнозируется небольшой снег. Температура воздуха ночью от одного до шести градусов мороза, днем от минус четырех до плюс одного градуса.





Артем Ежаков



