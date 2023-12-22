Владимир Путин наградил гендиректора мценской агрофирмы
Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоился Николай Жернов.
Фото: архив "Вести-Орел"
Президент России Владимир Путин наградил генерального директора АО "Агрофирма Мценская" и депутата орловского облсовета Николая Жернова орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени". Указ опубликован на сайте правовой информации. Жернов отмечен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Ранее Николай Жернов был награжден орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Александра Невского. Является Заслуженным работником сельского хозяйства РФ и Почетным работником АПК России.