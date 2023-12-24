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12:00, 24 декабря 2023 года Ростовчанин проведет полтора года в колонии за обман двух жительниц Мценска Женщины нарвались на злоумышленника, захотев повысить квалификацию.



Фото: архив "Вести-Орел"

Мценский районный суд приговорил жителя Ростовской области к полутора годам колонии-поселения за обман двух местных жительниц.



Как рассказали в прокуратуре, осужденный создал фейковую страницу "ВКонтакте" под именем преподавателя одного из учебных заведений Мценска. Используя ее, а также мессенджер, мужчина вступил в переписку с потерпевшими и ввел их в заблуждение относительно возможности прохождения платных курсов повышения квалификации. Заинтересованные женщины перевели мошеннику 14 тысяч рублей.





Артем Ежаков



