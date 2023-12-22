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15:00, 22 декабря 2023 года Темп прироста случаев ОРВИ в Орловской области замедлился На минувшей неделе заболели почти 10 тысяч жителей региона.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области подходит к концу вакцинация против гриппа. На данный момент сделать прививку решили 322 тысячи жителей региона, или 46,1% населения области. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.



На минувшей неделе ОРВИ подхватили почти 10 тысяч жителей региона. Темп прироста заболеваемости замедлился. Почти половина заболевших – дети в возрасте до 14 лет.



Уровень госпитализации с гриппом и ОРВИ низкий. В больницу попали 0,6% пациентов. За последние две недели заболеваемость внебольничными пневмониями среди детей снизилась на 20%.





Артем Ежаков



