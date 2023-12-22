В Орловской области продолжается капремонт поликлиники Должанской ЦРБ

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15:30, 22 декабря 2023 года
В Орловской области продолжается капремонт поликлиники Должанской ЦРБЗдание обновляют благодаря нацпроекту "Здравоохранение".
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
На капитальный ремонт поликлиники Должанской ЦРБ выделили более 44 миллионов рублей. Работы стартовали летом. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, на начальном этапе бригадам пришлось выполнять не только ремонтные, но и строительные работы.
- Бывшее здание райкома партии отличалось внушительными помещениями, рассчитанными на большие собрания. Поэтому рабочие возвели дополнительные перегородки и переделали слишком громоздкие залы в кабинеты для приёма пациентов, - отметили в депздраве.
Сейчас на объекте завершается ремонт кровли, подключены электричество, вода, канализация и отопление, утеплен фасад, идут внутренние отделочные работы.
Сергей Мерцалов