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15:30, 22 декабря 2023 года В Орловской области продолжается капремонт поликлиники Должанской ЦРБ Здание обновляют благодаря нацпроекту "Здравоохранение".



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

На капитальный ремонт поликлиники Должанской ЦРБ выделили более 44 миллионов рублей. Работы стартовали летом. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, на начальном этапе бригадам пришлось выполнять не только ремонтные, но и строительные работы.



- Бывшее здание райкома партии отличалось внушительными помещениями, рассчитанными на большие собрания. Поэтому рабочие возвели дополнительные перегородки и переделали слишком громоздкие залы в кабинеты для приёма пациентов, - отметили в депздраве.



Сейчас на объекте завершается ремонт кровли, подключены электричество, вода, канализация и отопление, утеплен фасад, идут внутренние отделочные работы.





Сергей Мерцалов



