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Главная » Новости

12:45, 22 декабря 2023 года

Для орловской больницы закупили новый наркозно-дыхательный аппарат

Оборудование поступило в Покровскую ЦРБ.

Фото: Покровская ЦРБ

Орловские медучреждения продолжают пополняться новым оборудованием. На днях в Покровскую ЦРБ поступил новый аппарат "Орфей-М" стоимостью 3,5 миллиона рублей. Его приобрели за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС, сообщает портал Орловской области.

Вопрос закупки наркозно-дыхательного аппарата стал очень актуальным для Покровской ЦРБ еще в 2022 году. В хирургическом отделении оперируют пациентов из нескольких районов Орловской области. Операционная нагрузка большая, а наркозный аппарат, который использовался ранее, уже устарел.

- Это, несомненно, одно из главных приобретений года для Покровской ЦРБ, - рассказал врач-анестезиолог Покровской ЦРБ Александр Неплюхин.


Сергей Мерцалов
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