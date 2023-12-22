пятница 22.12.2023 12:24:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

12:00, 22 декабря 2023 года

Орловский гонщик поделился впечатлениями от трассы М-12 с президентом России

Леонид Панфилов в прямом эфире рассказал Владимиру Путину о новой дороге от Москвы до Казани.

Фото: архив "Вести-Орел"

21 декабря в России состоялось официальное открытие скоростной федеральной трассы М-12 "Восток". Ее общая протяженность - более 800 километров. Своими эмоциями от новой дороги с президентом РФ Владимиром Путиным поделился орловский гонщик Леонид Панфилов.

- Мы по достоинству оценили качество дорожного полотна. Можно с уверенностью сказать, что это настоящий рывок в отечественном дорожном строительстве. Огромная благодарность всем тем, кто причастен к возведению этой дороги. Ехать по ней, даже несмотря на непростые погодные условия, большое удовольствие, - рассказал президенту Леонид Панфилов.

Отметим, что пилоты гоночной команды LADA приняли участие в автопробеге "От Кремля до Кремля", который посвящен запуску долгожданной трассы М-12 "Восток". 810 километров новой скоростной дороги гонщики преодолели за рулем новинок бренда LADA.


Вести-Орёл
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.