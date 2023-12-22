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12:00, 22 декабря 2023 года Орловский гонщик поделился впечатлениями от трассы М-12 с президентом России Леонид Панфилов в прямом эфире рассказал Владимиру Путину о новой дороге от Москвы до Казани.



Фото: архив "Вести-Орел"

21 декабря в России состоялось официальное открытие скоростной федеральной трассы М-12 "Восток". Ее общая протяженность - более 800 километров. Своими эмоциями от новой дороги с президентом РФ Владимиром Путиным поделился орловский гонщик Леонид Панфилов.



- Мы по достоинству оценили качество дорожного полотна. Можно с уверенностью сказать, что это настоящий рывок в отечественном дорожном строительстве. Огромная благодарность всем тем, кто причастен к возведению этой дороги. Ехать по ней, даже несмотря на непростые погодные условия, большое удовольствие, - рассказал президенту Леонид Панфилов.



Отметим, что пилоты гоночной команды LADA приняли участие в автопробеге "От Кремля до Кремля", который посвящен запуску долгожданной трассы М-12 "Восток". 810 километров новой скоростной дороги гонщики преодолели за рулем новинок бренда LADA.





Вести-Орёл



