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10:15, 22 декабря 2023 года В Орле изменили график движения трамваев 22 декабря электротранспорт будет ходить по расписанию выходного дня.



Фото: МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие"

В связи с техническими неполадками с 22 декабря движение по трамвайным маршрутам осуществляется по расписанию выходного дня. Об этом сообщили в группе МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" Орла соцсети ВКонтакте.



Напомним, 20 декабря в Орле возобновил работу трамвайный маршрут №4. На линию вышли три вагона, которые курсируют с интервалом 17-18 минут от железнодорожного вокзала до школы № 35.





Сергей Мерцалов



