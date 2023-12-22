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10:00, 22 декабря 2023 года Гумконвой из Орловской области доставил на передовую очередной груз Бойцам привезли 10 тонн овощей, 15 тонн питьевой воды и печки-буржуйки.



Фото: портал Орловской области

Груз по традиции раздавали прямо "с колес". До Нового года орловцы планируют отправить в зону СВО еще минимум 40 тонн воды, сообщает портал Орловской области.



Всех, кто помогает фронту, поблагодарил губернатор Андрей Клычков. Он особо отметил коллективы предприятий, аграриев, бизнесменов, сотрудников служб и ведомств.



- Такая общенародная поддержка может менять ход истории, позволяет защитить будущее страны, отстоять право на мир и свободу, разрушить коварные планы некоторых стран. Победа будет за нами! - написал глава региона в соцсетях.





Сергей Мерцалов



