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21:00, 21 декабря 2023 года Орловские медики дали советы по защите организма на новогодних праздниках Бездумное употребление еды и напитков непременно скажется на самочувствии.







До Нового года остается меньше двух недель. В каникулы люди нередко дают себе послабления в еде и напитках. Как результат – организм дает сбои.



Чтобы совершенно точно не навредить здоровью в новогоднюю ночь, нужно поужинать в шесть часов и лечь спасть в одиннадцать. Тем, кто следовать этому совету не намерен, стоит подготовиться.



В качестве спиртного медики рекомендуют негазированное сухое вино – не больше пары бокалов. Еда не должна быть тяжелой. Лучше не совмещать в блюдах жирное мясо с орехами и грибами. Майонез можно заменить сметаной или несладким йогуртом.



На случай, если недомогание все же придет, нужно запастись обезболивающими, ферментными препаратами, сорбентами.





Елена Литинская



