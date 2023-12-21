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19:30, 21 декабря 2023 года

Корреспондент "Вести-Орел" Анастасия Дорохова стала лауреатом "Спортивного бала"

Торжественная церемония подведения спортивных итогов года состоялось сегодня в спортивном комплексе "Победа".

Фото: Департамент физической культуры и спорта

В Орле прошел "Спортивный бал". Традиционное подведение итогов года состоялось в спорткомплексе "Победа". Свои награды получили чемпионы в 16-ти номинациях. В их числе лучшие спортсмены в олимпийских и неолимпийских видах спорта, лучшие тренеры и спортсмены в олимпийских видах спорта.

Свою награду получила корреспондент "Вести-Орел" Анастасия Дорохова. Она отмечена за лучший материал о спорте 2023-го года. Высокую оценку получил авторский проект "Спорт.Alive", посвященный орловскому спорту во время Великой Отечественной войны.

ГТРК "Орел" получает награду на "Спортивном балу" второй год подряд. В 2022-м наша телерадиокомпания стала лауреатом в номинации "Самый спортивный информационный ресурс".
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