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7:00, 22 декабря 2023 года

Народные приметы: Почему 22 декабря незамужним девушкам нельзя распускать волосы

22 декабря по народному календарю — Анна Зимняя Темная, день зимнего солнцестояния.

Фото: архив "Вести-Орел"

На Руси считали, что с этого дня зима окончательно устанавливается. Говорили, что сегодняшняя ночь самая длинная, а день самый короткий. Погода зачастую стояла холодная. В народе верили, что в этот день между собой борются свет и тьма. Рассказываем, что нужно делать в этот день и чего опасаться.

Что можно делать:

- В День зимнего солнцестояния принято печь хлеб округлой формы, похожий на солнечный диск.

- Девушки в этот день проводили обряды гадания.

- День хорошо подходит для планирования. Считается, что все загаданное в этот день обязательно сбудется.

Что нельзя делать:

- В День зимнего солнцестояния рекомендовалось девушкам, не вышедшим замуж, быть особенно внимательными и не расплетать косы. Считалось, что так можно удержать свое счастье.

- Беременным женщинам нельзя есть жирную пищу и лучше не прикасаться к острым предметам. По примете, роды могут быть тяжелыми.

- Нельзя есть мед. По народным поверьям, он может привести к аллергии и болезням.

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Александра Бахтина
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