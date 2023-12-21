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17:31, 21 декабря 2023 года В орловской музыкальной школе имени Калинникова побывал известный пианист Яков Касман Он провел мастер-класс для учеников, которые только вступают в волшебный мир музыки.







Для педагога с мировым именем Якова Касмана школа Калинникова родная. Первые шаги в музыке он совершил именно здесь. С любовью и теплом Яков Аронович вспоминает своих школьных педагогов.



- Очень теплыми словами вспоминаю Марию Марковну Зевину. Она была одной из тех, кто заражает любовью к музыке. А это, может быть, даже важнее всего, - поделился эмоциями маэстро.



Яков Касман играл сам, а еще провел мастер-класс для учеников школы. Очень доброжелательно, но настойчиво и убедительно пианист подробно разобрал в процессе игры три произведения и дал ряд бесценных советов.



Ученики Касмана регулярно становятся лауреатами национальных и международных конкурсов. Мастер-классы маэстро ведет в колледжах России, Америки, Японии, Франции. Русская школа игры по-прежнему остается очень значимой в исполнительском мастерстве.











Эва Стасюлевич



