четверг 21.12.2023 17:42:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

17:31, 21 декабря 2023 года

В орловской музыкальной школе имени Калинникова побывал известный пианист Яков Касман

Он провел мастер-класс для учеников, которые только вступают в волшебный мир музыки.



Для педагога с мировым именем Якова Касмана школа Калинникова родная. Первые шаги в музыке он совершил именно здесь. С любовью и теплом Яков Аронович вспоминает своих школьных педагогов.

- Очень теплыми словами вспоминаю Марию Марковну Зевину. Она была одной из тех, кто заражает любовью к музыке. А это, может быть, даже важнее всего, - поделился эмоциями маэстро.

Яков Касман играл сам, а еще провел мастер-класс для учеников школы. Очень доброжелательно, но настойчиво и убедительно пианист подробно разобрал в процессе игры три произведения и дал ряд бесценных советов.

Ученики Касмана регулярно становятся лауреатами национальных и международных конкурсов. Мастер-классы маэстро ведет в колледжах России, Америки, Японии, Франции. Русская школа игры по-прежнему остается очень значимой в исполнительском мастерстве.





Эва Стасюлевич
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.