В орловской музыкальной школе имени Калинникова побывал известный пианист Яков Касман
Он провел мастер-класс для учеников, которые только вступают в волшебный мир музыки.
Для педагога с мировым именем Якова Касмана школа Калинникова родная. Первые шаги в музыке он совершил именно здесь. С любовью и теплом Яков Аронович вспоминает своих школьных педагогов.
- Очень теплыми словами вспоминаю Марию Марковну Зевину. Она была одной из тех, кто заражает любовью к музыке. А это, может быть, даже важнее всего, - поделился эмоциями маэстро.
Яков Касман играл сам, а еще провел мастер-класс для учеников школы. Очень доброжелательно, но настойчиво и убедительно пианист подробно разобрал в процессе игры три произведения и дал ряд бесценных советов.
Ученики Касмана регулярно становятся лауреатами национальных и международных конкурсов. Мастер-классы маэстро ведет в колледжах России, Америки, Японии, Франции. Русская школа игры по-прежнему остается очень значимой в исполнительском мастерстве.