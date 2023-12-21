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20:00, 21 декабря 2023 года В Орле чествовали работников энергетики Лучшим сотрудникам отрасли вручили награды.



Фото: архив "Вести-Орел"

22 декабря в России отметят День энергетика. В преддверии праздника в Орле чествовали сотрудников отрасли. Церемония прошла в администрации региона. Ряд работников отметили почетными грамотами и благодарностями губернатора и орловского облсовета.



Как сообщает региональный информационный портал, медали "За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса II степени" удостоен начальник управления по работе с клиентами в городе Орле ООО "ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт" Леонид Псарев.



Почетные грамоты Министерства энергетики вручены электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей 4-го разряда Змиевского участка Змиевского межрайонного филиала АО "Орелоблэнерго" Олегу Гаврилину, заместителю генерального директора ООО "ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт" Сергею Гостеву, начальнику управления по производству АО "Орелоблэнерго" Роману Перькову и мастеру Знаменского участка АО "Орелоблэнерго" Алексею Салькову.





Артем Ежаков



