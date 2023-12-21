четверг 21.12.2023 20:59:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

19:00, 21 декабря 2023 года

Жильцы дома на Комсомольской в Орле живут с отключениями отопления и горячей воды

Помочь должен ремонт котельной, запланированный на 2024-й год.



В доме №310к1 по улице Комсомольской в Орле регулярно отключают отопление. Часто нет горячей воды. Счета за коммуналку жильцы оплачивают регулярно.

Проблема в котельной, которая обслуживает весь жилой квартал, в том числе школы и детские сады. Она 1968-го года постройки и давно нуждается в капитальном ремонте. В 2002-м году пытались провести ремонт, но его не довели до конца: заменили котел и часть насосной группы. В 2021-м году было направлено обращение в "Фонд развития территорий" с просьбой выделить субсидии на реконструкцию.

Капитальный ремонт запланирован на 2024-й год. Заменят три котла, трубы и бойлеры.


Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.