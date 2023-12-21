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19:00, 21 декабря 2023 года Жильцы дома на Комсомольской в Орле живут с отключениями отопления и горячей воды Помочь должен ремонт котельной, запланированный на 2024-й год.







В доме №310к1 по улице Комсомольской в Орле регулярно отключают отопление. Часто нет горячей воды. Счета за коммуналку жильцы оплачивают регулярно.



Проблема в котельной, которая обслуживает весь жилой квартал, в том числе школы и детские сады. Она 1968-го года постройки и давно нуждается в капитальном ремонте. В 2002-м году пытались провести ремонт, но его не довели до конца: заменили котел и часть насосной группы. В 2021-м году было направлено обращение в "Фонд развития территорий" с просьбой выделить субсидии на реконструкцию.



Капитальный ремонт запланирован на 2024-й год. Заменят три котла, трубы и бойлеры.





Александра Бахтина



