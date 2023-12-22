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8:30, 22 декабря 2023 года 11-летняя орловчанка победила в конкурсе "Красота Божьего мира" Арина Болоченкова представила рисунок "Старик со старухой".



Фото: Орловская митрополия

Воспитанница Мценской детской художественной школы Арина Болоченкова стала победительницей XIX Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира". В этом году он был посвящен 225-летию со дня рождения писателя Александра Пушкина и его литературному наследию.



В конкурсе участвовали юные представители 175 епархий Русской Православной Церкви. На финальный этап поступило более двух тысяч работ, которые оценивало компетентное жюри. Первое место завоевала 11-летняя Арина Болоченкова из Орловской епархии с рисунком "Старик со старухой". Заслуженную награду за победу орловчанке вручат в ходе Рождественских Парламентских встреч в Совете Федерации РФ. Об этом сообщили в Орловской митрополии.





Сергей Мерцалов



