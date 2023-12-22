В орловском павильоне на ВДНХ гостей встречают сказочные персонажи
Новогодних героев воплотили артисты Орловского театра кукол.
Фото: департамент культуры Орловской области
С 21 декабря гостей выставки "Россия" у стенда Орловской области встречают Дед Мороз, Снегурочка, Снежная Королева, Красная Шапочка и другие сказочные персонажи. Также в орловском павильоне можно написать и сразу отправить письмо Деду Морозу. Для этого имеется специальный почтовый ящик.
В канун праздника взрослым гостям выставки раздают пригласительные билеты в орловские музеи и театры. А для самых юных проводят мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол-"ангелочков", карнавальных масок, елочек из шишек и новогодних открыток. Об этом сообщаетдепартамент культуры Орловской области.