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9:00, 22 декабря 2023 года В орловском павильоне на ВДНХ гостей встречают сказочные персонажи Новогодних героев воплотили артисты Орловского театра кукол.



Фото: департамент культуры Орловской области

С 21 декабря гостей выставки "Россия" у стенда Орловской области встречают Дед Мороз, Снегурочка, Снежная Королева, Красная Шапочка и другие сказочные персонажи. Также в орловском павильоне можно написать и сразу отправить письмо Деду Морозу. Для этого имеется специальный почтовый ящик.





В канун праздника взрослым гостям выставки раздают пригласительные билеты в орловские музеи и театры. А для самых юных проводят мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол-"ангелочков", карнавальных масок, елочек из шишек и новогодних открыток. Об этом сообщает департамент культуры Орловской области.





Сергей Мерцалов



