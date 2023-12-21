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17:00, 21 декабря 2023 года Орловец-рецидивист отправится в колонию за убийство супруги История молодой семьи закончилась трагедией.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области к одиннадцати годам и трем месяцам колонии строгого режима приговорен ранее судимый 35-летний житель Новосиля. Его признали виновным в убийстве 33-летней супруги, а также побоях.



Как сообщили в СУ СК России по региону, в феврале – марте мужчина, будучи пьяным, избивал жену. Очередной конфликт закончился трагедией. Орловец снова поднял руку на супругу, а когда она упала, задушил ее. "Осужденный подошел к лежащей на полу супруге и резким движением надавил на шею женщины деревянной ножкой от кухонного табурета", – рассказали в прокуратуре.





Артем Ежаков



