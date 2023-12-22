Орловские футболистки сыграют в чемпионате Первой лиги
Соревнования стартуют в январе.
Фото: архив "Вести-Орел"
Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" сыграют в чемпионате Первой лиги. Зональный этап всероссийских соревнований стартует в январе 2024-го года. Он пройдет в два этапа: предварительный и финальный.
На предварительном этапе команды распределены в двух группах по географическому принципу. Матчи на этой стадии турнира пройдут в два круга. В одной группе с орловчанками находятся две команды из Воронежа, а также сборная губкинской спортшколы №3.
Другую четверку составили команды из Калуги, Тулы и Брянска.