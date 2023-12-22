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8:00, 22 декабря 2023 года Орловские футболистки сыграют в чемпионате Первой лиги Соревнования стартуют в январе.



Фото: архив "Вести-Орел"

Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" сыграют в чемпионате Первой лиги. Зональный этап всероссийских соревнований стартует в январе 2024-го года. Он пройдет в два этапа: предварительный и финальный.



На предварительном этапе команды распределены в двух группах по географическому принципу. Матчи на этой стадии турнира пройдут в два круга. В одной группе с орловчанками находятся две команды из Воронежа, а также сборная губкинской спортшколы №3.



Другую четверку составили команды из Калуги, Тулы и Брянска.





Анастасия Дорохова



