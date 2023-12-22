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7:30, 22 декабря 2023 года

В орловском краеведческом музее покажут работы участников фестиваля фотографии

Экспозиция разместится в большом выставочном зале.

Фото: департамент культуры Орловской области

22 декабря в 15.00 в Орловском краеведческом музее состоится открытие итоговой выставки участников Третьего фестиваля фотографии. Творческое мероприятие проходит по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.

Участники фестиваля - фотографы из Санкт-Петербурга, Пушкино, Королева, Брянска, Белгорода, Орла, Болхова. Свои снимки они делали в старинных городах Орловщины - Болхове, Новосиле и Мценске. В экспозиции представят около 100 работ 16-ти авторов. Все фотографии передадут в фонды краеведческого музея. Выставка будет работать до 5 января, сообщает департамент культуры Орловской области.  

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Сергей Мерцалов
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