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7:30, 22 декабря 2023 года В орловском краеведческом музее покажут работы участников фестиваля фотографии Экспозиция разместится в большом выставочном зале.



Фото: департамент культуры Орловской области

22 декабря в 15.00 в Орловском краеведческом музее состоится открытие итоговой выставки участников Третьего фестиваля фотографии. Творческое мероприятие проходит по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.



Участники фестиваля - фотографы из Санкт-Петербурга, Пушкино, Королева, Брянска, Белгорода, Орла, Болхова. Свои снимки они делали в старинных городах Орловщины - Болхове, Новосиле и Мценске. В экспозиции представят около 100 работ 16-ти авторов. Все фотографии передадут в фонды краеведческого музея. Выставка будет работать до 5 января, сообщает департамент культуры Орловской области.



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Сергей Мерцалов



