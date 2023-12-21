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17:25, 21 декабря 2023 года Три проекта Орловской области завоевали гранты президентского фонда На конкурс представили больше семи тысяч заявок со всей России.





Три проекта от Орловской области победили в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2024-го года и получат грантовую поддержку. Об этом сообщили в регдепартаменте культуры.



Жюри высоко оценило проект Центрального дома культуры Шаблыкинского района "Фестиваль хлеба "Обжинки" в парке Киреевского", проект Дмитровского районного дома культуры "Районный гастрономический фестиваль кваса и напитков "Квасом едины", а также проект Орловского краеведческого общества "Фотофестиваль "Экология души".





Артем Ежаков



