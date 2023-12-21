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18:00, 21 декабря 2023 года

Студент ОГАУ изобрел спортивный гель из водорослей

Разработку планируют запатентовать.



Третьекурсник орловского аграрного университета Герман Шалимов изобрел инновационный спортивный гель. В его основе – водоросли фукус.

Особенно интересна эта разработка спортсменам, которые бегут марафонские дистанции, поскольку у них идет большой расход воды и углеводов, что компенсирует гель.

Работу над проектом Герман Шалимов ведет с доктором биологических наук Оксаной Ковалевой.

Необычную идею ученые хотят запатентовать. Для этого студент принял участие в конкурсе "Умник", а это – возможность получить поддержку в размере полумиллиона рублей для реализации задуманного. Результаты пока неизвестны, но по оценке жюри проект рекомендован для финансирования.


Владимир Маряшин
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