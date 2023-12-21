Студент ОГАУ изобрел спортивный гель из водорослей
Разработку планируют запатентовать.
Третьекурсник орловского аграрного университета Герман Шалимов изобрел инновационный спортивный гель. В его основе – водоросли фукус.
Особенно интересна эта разработка спортсменам, которые бегут марафонские дистанции, поскольку у них идет большой расход воды и углеводов, что компенсирует гель.
Работу над проектом Герман Шалимов ведет с доктором биологических наук Оксаной Ковалевой.
Необычную идею ученые хотят запатентовать. Для этого студент принял участие в конкурсе "Умник", а это – возможность получить поддержку в размере полумиллиона рублей для реализации задуманного. Результаты пока неизвестны, но по оценке жюри проект рекомендован для финансирования.