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16:30, 21 декабря 2023 года На трассе под Орлом разбилась "Лада Веста" Авария случилась рано утром 21 декабря.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По информации регионального Управления ГИБДД, около 05.30 водитель отечественной легковушки ехал со стороны Белгорода в направлении Москвы. В районе 364 километра он не справился с управлением и протаранил дерево.



Травмы получили водитель Лады и 27-летняя пассажирка. На автомобиле скорой помощи пострадавших доставили в областную клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка.





Сергей Мерцалов



