Двое орловцев осуждены за незаконный оборот взрывных устройств
За решеткой мужчины проведут по семь лет.
Фото: УСФБ России по Орловской области
Залегощенский районный суд признал двух жителей Орловской области виновными в незаконном обороте оружия. В мае мужчин взяли с поличным сотрудники ФСБ. У осужденных изъяли 15 взрывных устройств, содержащих более 13 килограммов взрывчатого вещества.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в колонии строгого режима мужчины проведут по семь лет. Также им назначили штрафы в 560 тысяч рублей и 600 тысяч рублей соответственно.