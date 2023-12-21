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15:00, 21 декабря 2023 года Двое орловцев осуждены за незаконный оборот взрывных устройств За решеткой мужчины проведут по семь лет.



Фото: УСФБ России по Орловской области

Залегощенский районный суд признал двух жителей Орловской области виновными в незаконном обороте оружия. В мае мужчин взяли с поличным сотрудники ФСБ. У осужденных изъяли 15 взрывных устройств, содержащих более 13 килограммов взрывчатого вещества.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, в колонии строгого режима мужчины проведут по семь лет. Также им назначили штрафы в 560 тысяч рублей и 600 тысяч рублей соответственно.





Артем Ежаков



