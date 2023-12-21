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14:30, 21 декабря 2023 года Тротуары в Орле активно обрабатывают пескосоляной смесью Также продолжается вывоз снега с городских улиц.



Фото: архив "Вести-Орел"

В ночь с 20 на 21 декабря сотрудники Спецавтобазы вывезли из Орла больше 6 357 кубометров снега и льда. Это примерно 200 самосвалов. А днем основной упор был сделан на обработку дорог и тротуаров реагентами, сообщили в пресс-службе в мэрии.



На зимнее содержание орловских улиц сегодня вышли 49 единиц спецтехники: 19 комбинированных дорожных машин, один грейдер, 6 самосвалов, 18 тракторов и 5 погрузчиков. Очищали город от снега и наледи 76 уборщиков. Работы продолжаются во всех районах города.





Сергей Мерцалов



