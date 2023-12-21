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14:00, 21 декабря 2023 года В Орловской области построили еще один модульный ФАП Работы завершились досрочно в Ливенском районе.



Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт возвели в селе Никольское Ливенского района. Сдача объекта была запланирована на 2024 год. Ускорить процесс смогли благодаря опережающему финансированию, отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла".



ФАП построили по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". Всего за последнее время в регионе возвели 50 модульных ФАПов.



- По программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" мы опережающими темпами вводим 2 модульных ФАПа, планируемых в 2024 году, уже в январе, - отметил губернатор Андрей Клычков.





Сергей Мерцалов



