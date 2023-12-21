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12:07, 21 декабря 2023 года Орловцы могут устроиться на работу в федеральную службу судебных приставов В спецотделении ждут новых сотрудников.







Зарплата от 50 тысяч и пенсия после 20 лет выслуги - такие условия для инспекторов, старших инспекторов и судебных приставов-исполнителей органов принудительного исполнения. В Орловской области ищут новых сотрудников.



Работать в специальной отделении судебных приставов смогут граждане от 18 лет до 40 лет с высшим образованием и без ограничения по здоровью. Еще одно условие – отсутствие судимости и привлечения уголовной ответственности.





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