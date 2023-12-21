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13:00, 21 декабря 2023 года

В Орле зажглась "Елка желаний"

Заветный подарок от Деда Мороза и Снегурочки получат более двух тысяч мальчиков и девочек.

Фото: администрация города Орла

В канун нового года в Орле поздравляют детей с особенностями здоровья и ребят, чьи отцы сражаются на передовой. Одними из первых участие в благотворительной акции приняли артисты ансамбля "Славица".

Накануне они отправились в гости к юному орловцу Максиму, который очень ждал встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сказочные персонажи исполнили желание мальчика и подарили ему машинку на пульте управления.

Уже на следующей неделе в Орле на площади Ленина соберутся десятки Дедов Морозов и Снегурочек. Затем они отправятся поздравлять детей во все районы города. Как сообщили в пресс-службе орловской мэрии, костюм Деда Мороза примерит на себя и мэр Юрий Парахин.


Сергей Мерцалов
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