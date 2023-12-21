Заветный подарок от Деда Мороза и Снегурочки получат более двух тысяч мальчиков и девочек.
Фото: администрация города Орла
В канун нового года в Орле поздравляют детей с особенностями здоровья и ребят, чьи отцы сражаются на передовой. Одними из первых участие в благотворительной акции приняли артисты ансамбля "Славица".
Накануне они отправились в гости к юному орловцу Максиму, который очень ждал встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сказочные персонажи исполнили желание мальчика и подарили ему машинку на пульте управления.
Уже на следующей неделе в Орле на площади Ленина соберутся десятки Дедов Морозов и Снегурочек. Затем они отправятся поздравлять детей во все районы города. Как сообщилив пресс-службе орловской мэрии, костюм Деда Мороза примерит на себя и мэр Юрий Парахин.