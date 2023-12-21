Главная » Новости



13:00, 21 декабря 2023 года В Орле зажглась "Елка желаний" Заветный подарок от Деда Мороза и Снегурочки получат более двух тысяч мальчиков и девочек.



Фото: администрация города Орла

В канун нового года в Орле поздравляют детей с особенностями здоровья и ребят, чьи отцы сражаются на передовой. Одними из первых участие в благотворительной акции приняли артисты ансамбля "Славица".



Накануне они отправились в гости к юному орловцу Максиму, который очень ждал встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сказочные персонажи исполнили желание мальчика и подарили ему машинку на пульте управления.



Уже на следующей неделе в Орле на площади Ленина соберутся десятки Дедов Морозов и Снегурочек. Затем они отправятся поздравлять детей во все районы города. Как сообщили в пресс-службе орловской мэрии, костюм Деда Мороза примерит на себя и мэр Юрий Парахин.





Сергей Мерцалов



