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12:00, 21 декабря 2023 года

В Орловской области не выявили случаев незаконной вырубки хвойных деревьев

За безопасность елей и сосен отвечают лесники и правоохранители.

Фото: архив "Вести-Орел"

В преддверии нового года на Орловщине усилили контроль за вырубкой хвойных деревьев. Для охраны елей, пихт и сосен на территории лесничеств создают оперативные группы. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", рейды проводят лесники и правоохранители. Принятые меры позволили не допустить фактов вырубки новогодних деревьев.

Лесники рекомендуют покупать ели и сосны только в местах организованной торговли. За незаконную вырубку орловцам придется заплатить штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Если сумма ущерба превысит 5 тысяч рублей, нарушителям грозит уголовная ответственность.


Сергей Мерцалов
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