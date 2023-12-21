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9:16, 21 декабря 2023 года Народные приметы: Почему 21 декабря нельзя разливать молоко и смотреть в зеркало 21 декабря православные чтят память Анфисы Римской. Этот день в народе называют Анфиса Рукодельница.





21 декабря православные чтят память Анфисы Римской. Этот день в народе называют Анфиса Рукодельница. В этот день было принято вышивать на одежде. Считалось, что это защитит от дурного. Рассказываем, что можно делать в этот день и чего опасаться.



Что не стоит делать в этот день:

- Не рекомендуется проводить этот день в неубранном доме, так как потом ожидаются проблемы и преграды во всех начинаниях. - Незамужним девушкам не стоит вышивать черными нитками, так как это может привлечь беду – вскоре после свадьбы можно остаться вдовой. - Нельзя оставлять на потом любые начатые дела, их надо завершить.



- Остерегайтесь разлить молоко — это не к добру. Реже смотритесь в зеркало. Не случайно, что именно в этот день родилась примета о разбитых зеркалах.



Что нужно делать 21 декабря:



- День хорошо бы провести в одиночестве или с минимальным общением.



- Отличный день для рукоделия и любых других домашних дел.



- Не стоит откладывать стрижку намеченную на сегодня, новая прическа будет очень кстати. Можно и просто домашнюю маску для волос сделать, это будет не хуже, а возможно и лучше.











Александра Бахтина



