четверг 21.12.2023 09:45:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

9:16, 21 декабря 2023 года

Народные приметы: Почему 21 декабря нельзя разливать молоко и смотреть в зеркало

21 декабря православные чтят память Анфисы Римской. Этот день в народе называют Анфиса Рукодельница.


21 декабря православные чтят память Анфисы Римской. Этот день в народе называют Анфиса Рукодельница. В этот день было принято вышивать на одежде. Считалось, что это защитит от дурного. Рассказываем, что можно делать в этот день и чего опасаться. 

Что не стоит делать в этот день: 

- Не рекомендуется проводить этот день в неубранном доме, так как потом ожидаются проблемы и преграды во всех начинаниях.

- Незамужним девушкам не стоит вышивать черными нитками, так как это может привлечь беду – вскоре после свадьбы можно остаться вдовой.

- Нельзя оставлять на потом любые начатые дела, их надо завершить.

- Остерегайтесь разлить молоко — это не к добру. Реже смотритесь в зеркало. Не случайно, что именно в этот день родилась примета о разбитых зеркалах.

Что нужно делать 21 декабря: 

- День хорошо бы провести в одиночестве или с минимальным общением. 

- Отличный день для рукоделия и любых других домашних дел.

- Не стоит откладывать стрижку намеченную на сегодня, новая прическа будет очень кстати. Можно и просто домашнюю маску для волос сделать, это будет не хуже, а возможно и лучше.





Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.