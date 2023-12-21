Народные приметы: Почему 21 декабря нельзя разливать молоко и смотреть в зеркало

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9:16, 21 декабря 2023 года
Народные приметы: Почему 21 декабря нельзя разливать молоко и смотреть в зеркало21 декабря православные чтят память Анфисы Римской. Этот день в народе называют Анфиса Рукодельница.
21 декабря православные чтят память Анфисы Римской. Этот день в народе называют Анфиса Рукодельница. В этот день было принято вышивать на одежде. Считалось, что это защитит от дурного. Рассказываем, что можно делать в этот день и чего опасаться.
Что не стоит делать в этот день:
- Не рекомендуется проводить этот день в неубранном доме, так как потом ожидаются проблемы и преграды во всех начинаниях.
- Незамужним девушкам не стоит вышивать черными нитками, так как это может привлечь беду – вскоре после свадьбы можно остаться вдовой.
- Нельзя оставлять на потом любые начатые дела, их надо завершить.
- Остерегайтесь разлить молоко — это не к добру. Реже смотритесь в зеркало. Не случайно, что именно в этот день родилась примета о разбитых зеркалах.
Что нужно делать 21 декабря:
- День хорошо бы провести в одиночестве или с минимальным общением.
- Отличный день для рукоделия и любых других домашних дел.
- Не стоит откладывать стрижку намеченную на сегодня, новая прическа будет очень кстати. Можно и просто домашнюю маску для волос сделать, это будет не хуже, а возможно и лучше.
Александра Бахтина