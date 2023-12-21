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11:00, 21 декабря 2023 года

Орловские айтишники собрали большую посылку для бойцов РСЗО

Груз был доставлен в район Кременной.

Фото: портал Орловской области

Очередной груз для наших военных привез руководитель регионального департамента информационных технологий Андрей Артемов вместе с коллегами. При поддержке бизнеса IT-сферы они собрали большую посылку и закрыли потребности военнослужащих, сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

- Закупили лазерно-инфракрасный дальномер, устройство для измерения скорости ветра, компасы и бинокли, камеры видеонаблюдения, мини-электростанции, два тепловизионных монокуляра, квадрокоптер Mavik 3, - отметил глава региона.

Для обустройства быта бойцам вручили электропилы, топоры, гвозди, скобы, дизель-электрические печи-буржуйки, газовые баллоны, маскировочные сети, сетку-рабицу, стяжные ремни, лебедку, наборы ключей. Также купили коробку передач на УАЗ, камеры на шины и многое другое. Кроме того, по просьбам военных на фронт доставили теплую одежду, одноразовую посуду, термосы, влажные салфетки, средства гигиены, канцтовары и продукты питания.


Сергей Мерцалов
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