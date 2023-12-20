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21:00, 20 декабря 2023 года Метр елки в Орле оценили примерно в тысячу рублей В областной столице купить вечнозеленое дерево можно в 13 местах.







В Орле начали работу елочные базары. Купить символ Нового года можно в 13 местах. В этом году ввезли уже более 40 тысяч деревьев.



Хорошая елка должна пахнуть и не должна сыпаться. Выбирать дерево нужно, принимая в расчет высоту потолка. У каждой елки должен быть карантинный сертификат.



Базары будут работать по 31 декабря.





Евгения Пьянова



