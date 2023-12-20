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17:36, 20 декабря 2023 года

Орловец Юрий Мизерный удостоен звания Героя Российской Федерации

Золотую Звезду бойцу вручил президент Владимир Путин.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Орловец Юрий Мизерный удостоен звания Герой Российской Федерации. Мужчина переехал из Кишинева в Ливны в трехлетнем возрасте, где учился в гимназии и школе №6.

Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в прошлом году мужчина подписал контракт на службу. На Запорожском направлении Юрий Мизерный, управляя беспилотником и корректируя огонь артиллерии, обеспечил уничтожение десяти вражеских танков, 13 боевых бронированных машин и более 200 украинских боевиков. Также при обстреле ВСУ сержант эвакуировал личный состав отделения в безопасное место, не допустив потерь.


Артем Ежаков
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