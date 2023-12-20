В Орле прошел благотворительный концерт для болховского интерната
Выступление состоялось в Орловском городском центре культуры.
В Орловском городском центре культуры прошел благотворительный концерт "Не мешайте детям приходить ко мне".
В фестивале, который является региональным этапом 31-х Международных рождественских образовательных чтений, приняли участие порядка 300 учеников воскресных школ Орла и Орловского округа. Ребята на сцене показали свои музыкальные и поэтические способности.
Собранные средства в канун Рождества передадут воспитанникам Болховского детского дома-интерната для детей с особенностями здоровья.