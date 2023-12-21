Орловская область поможет создать центр ГТО в Луганской Народной Республике
Спортобъект планируют открыть в Троицком районе.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловская область продолжает помогать подшефному Троицкому району ЛНР. При содействии Орловщины там планируют открыть центр тестирования ГТО.
Вопрос обсуждался на видеоконференции при участии обеих сторон. Было обещано привлечь к работе департамент спорта Орловской области. Также затронули тему доставки знаков отличия ГТО. Вручать их будут тем, кто справился с испытаниями в третьем квартале 2023-го.