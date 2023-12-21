Главная » Новости



9:30, 21 декабря 2023 года В Орловской области продолжают обеспечивать жильем детей-сирот Ключи от новых квартир вручил глава Ливен Сергей Трубицин.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

На Орловщине продолжают обеспечивать жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 18 декабря долгожданные квартиры получили три жительницы города Ливны. Жилплощадь девушкам выделили в доме №1 на улице Дорожной, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Всего в 2023 году благоустроенное жилье в Ливнах получили 14 человек. Напомним, что на покупку квартир для детей-сирот в 2023 году в регионе выделили 524 миллиона рублей. Это на 14% больше, чем годом ранее. Такие данные привел губернатор Андрей Клычков на ноябрьском заседании облправительства.





Сергей Мерцалов



