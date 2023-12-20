Главная » Новости



16:02, 20 декабря 2023 года Орловские школьники отправятся на каникулы 28 декабря Однако это касается только учеников начальных классов.



Фото: архив

По информации управления Роспотребнадзора по Орловской области в регионе по сравнению с предыдущей неделей наблюдается замедление прироста заболеваемости ОРВИ, гриппом, COVID-19 и внебольничной пневмонией.



Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", для недопущения распространения острых респираторных инфекций департамент образования рекомендовал запланировать проведение зимних каникул для обучающихся 1-4 классов с 28 декабря. В дальнейшем учебные планы будут скорректированы.





Сергей Силаев



