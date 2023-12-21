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8:30, 21 декабря 2023 года Почти 3,3 тысячи орловцев трудоустроились с помощью центров занятости Большая часть из них – молодежь.



Фото: департамент соцзащиты Орловской области

В 2023 году почти 3,3 тысячи жителей Орловской области нашли работу с помощью центров занятости. Всего профессионально сориентировали более 7,5 тысячи человек. Из них 800 орловцев пошли получать новую профессию или на курсы повышения квалификации,780 – получили психологическую поддержку, 777- услугу по социальной адаптации.



По информации пресс-службы областного правительства, особое внимание оказывалось молодежи. В 2023 году в центры занятости обратились более четырех тысяч молодых людей до 35 лет. Две тысячи успешно трудоустроились.



Работа проводилась и с подростками. В уходящем году 2,1 тысячи несовершеннолетних работников трудились подсобными в экологических отрядах, ухаживали за памятниками, наводили чистоту на улице, занимались переборкой овощей и фруктов.





Сергей Силаев



