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8:00, 21 декабря 2023 года

Хоккеиста Орловского госуниверситета вызвали в сборную Армении

На просмотр отправился Спартак Савватеев.

Фото: Анастасия Дорохова

Хоккеист Орловского государственного университета вызван на просмотр в сборную Армении. Спартак Савватеев получил шанс проявить себя в национальной команде с 22 по 26 декабря. Также орловец сыграет несколько матчей в чемпионате армянской хоккейной лиги.

Отметим, что Спартак Савватеев – второй орловец, который получает возможность проявить себя на уровне сборной Армении. Ранее шансом воспользовался экс-капитан ХК "ОрелГУ" Самвэл Давтян. Он в составе сборной армянской хоккейной лиги в мае занял второе место на международном турнире. Сейчас Самвэл Давтян восстанавливается после тяжелой травмы.


Анастасия Дорохова
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