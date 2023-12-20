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19:00, 20 декабря 2023 года Полсотни орловцев стали пациентами травмпункта в больнице Семашко Число пострадавших от ушибов, вывихов и растяжений выросло.



Фото: архив "Вести-Орел"

За два дня 52 человека обратились в травмпункт больницы имени Семашко. Об этом сообщили в лечебном учреждении. У трех пациентов диагностировали вывихи, у 31 – ушибы, у 18 – растяжение. Для сравнения – с 15 по 17 декабря в травмпункте приняли 17 человек.



Обращения с переломами выросли несущественно. Среди них стали преобладать переломы нижних конечностей.



Виной роста обращений стал гололед после оттепели.





Артем Ежаков



