21 декабря жители переулка Артельный в Орле останутся без горячей воды

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19:30, 20 декабря 2023 года
21 декабря жители переулка Артельный в Орле останутся без горячей водыГорячее водоснабжение отключат с 9.00 до 11.00.
Фото: архив "Вести-Орел"
Как сообщает орловский филиал АО "Квадра", 21 декабря с 9.00 до 11.00 специалисты компании будут проверять бойлер на прочность и плотность.
На время работ приостановят подачу горячей воды в домах №№ 4, 6, 6а, 8, 8б, 8д, 10 по переулку Артельному.
Сергей Мерцалов
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