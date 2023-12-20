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19:30, 20 декабря 2023 года

21 декабря жители переулка Артельный в Орле останутся без горячей воды

Горячее водоснабжение отключат с 9.00 до 11.00.

Фото: архив "Вести-Орел"

Как сообщает орловский филиал АО "Квадра", 21 декабря с 9.00 до 11.00 специалисты компании будут проверять бойлер на прочность и плотность.

На время работ приостановят подачу горячей воды в домах №№ 4, 6, 6а, 8, 8б, 8д, 10 по переулку Артельному.


Сергей Мерцалов
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