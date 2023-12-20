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18:30, 20 декабря 2023 года Юные орловские художники отправили на передовую более 300 открыток Творческий подарок подготовили в школе изобразительных искусств и ремесел.







Письма с теплыми пожеланиями в зону СВО регулярно отправляются со всех уголков страны. Из Орла к Новому году пришлют рекордное количество поздравлений в картинках. 305 открыток с благодарностями и пожеланиями от мальчишек и девчонок подготовили в школе изобразительных искусств и ремесел.



Юные художники на протяжении почти двух месяцев приходили на занятия и старательно срисовывали открытки таких известных художников, как Зарубин и Четвериков.



Весточки из Орла бойцам раздадут с 22 по 25 декабря.





Екатерина Габова



